Incendio sul Monte Faeta notte di paura nel Pisano | evacuate 3500 persone Giuli | Situazione impegnativa

Nella notte si è sviluppato un incendio sul Monte Faeta, nel territorio tra le province di Lucca e Pisa, che ha portato all’evacuazione di circa 3.500 persone. Il fuoco ha interessato un'area vasta, creando una situazione di crisi che ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza. Le autorità hanno definito la situazione come impegnativa, con una risposta coordinata per contenere le fiamme e mettere in sicurezza i residenti.

La situazione sul Monte Faeta ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza ambientale e civile, colpendo duramente il territorio di confine tra le province di Lucca e Pisa. Un incendio di proporzioni vastissime, alimentato da condizioni meteorologiche avverse e forti raffiche di vento, ha costretto le autorità a disporre l’evacuazione immediata di circa 3.500 residenti durante le ore notturne. Il rogo, che inizialmente sembrava circoscritto al versante lucchese, ha rapidamente scavalcato i crinali raggiungendo la zona di Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme. Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento dell' #incendio divampato nei giorni scorsi sul Monte Faeta, a Lucca. Nella notte, a causa dell'aumento delle raffiche di vento, evacuate 3.500 persone nella zona di Asciano, frazione del Comune di San x.com