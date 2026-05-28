Paura in via Ranzani per un incendio al ristorante asiatico | FOTO

Da bolognatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di oggi, via Ranzani è stata teatro di un incendio nel ristorante asiatico Akito Ramen, situato nella zona universitaria. Le fiamme sono divampate all’interno del locale, causando momenti di apprensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non si segnalano feriti o danni strutturali significativi. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

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Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi in via Ranzani, dove si è sviluppato un principio d’incendio all’interno del ristorante giapponese-cinese Akito Ramen, nella zona universitaria della città. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Bologna insieme a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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