Paura in via Ranzani per un incendio al ristorante asiatico | FOTO

Notizia in breve

Nel tardo pomeriggio di oggi, via Ranzani è stata teatro di un incendio nel ristorante asiatico Akito Ramen, situato nella zona universitaria. Le fiamme sono divampate all’interno del locale, causando momenti di apprensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non si segnalano feriti o danni strutturali significativi. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.