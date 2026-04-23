Paura in via San Giovanni auto a fuoco davanti al ristorante Il Molo Foto e video

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 aprile, un'auto è andata a fuoco davanti al ristorante “Il Molo” in via San Giovanni. Sono stati scattati foto e video dell’incendio, che ha attirato l'attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Paura in via San Giovanni davanti al ristorante “Il Molo” dove un'auto è andata a fuoco nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 aprile. La vettura stava procedendo verso la rotatoria del ponte di Santa Trinita quando a un certo punto il conducente ha visto del fumo uscire dal cofano.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, uomo minaccia di darsi fuoco davanti al Tribunale: salvato dalle Forze dell’ordine - Foto e video Paura a Porta al Prato: ambulanza colpita da un’auto si ribalta / VIDEO - FOTOPoteva essere una tragedia, ma fortunatamente si è risolta con un grande spavento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ancora paura a Castel San Giovanni, donna pedinata e rapinata in auto; Paura in centro a Napoli: un uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano; Paura per l’auto in fiamme al distributore a San Benedetto: i vigili del fuoco evitano il peggio; FOTO | Paura a Santa Maria di Licodia: auto a fuoco nella notte, via alle indagini dei Carabinieri. Paura in centro a Napoli: un uomo minaccia di lanciarsi nel vuoto dal terzo pianoTentato suicidio in via san Giovanni in porta a pochi passi da piazza Cavour. Sul posto vigili del fuoco (squadra dell'orientale 2B). Presenti carroteli (veicoli in dotazione ai vigili del fuoco munit ... napolitoday.it Savignano sul Rubicone, visita guidata alla pieve e al museo di San Giovanni in Compito - facebook.com facebook Buongiorno! Mattia Preti "San Giorgio"1658 Concattedrale di San Giovanni La Valletta, Malta Leggenda: Un drago esigeva sacrifici umani,tra cui la figlia del re. Giorgio uccise la bestia con lancia. Dal sangue tagliò una rosa, e Giorgio ne tagliò una per la princi x.com