Paura in via San Giovanni auto a fuoco davanti al ristorante Il Molo Foto e video

Da livornotoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 aprile, un'auto è andata a fuoco davanti al ristorante “Il Molo” in via San Giovanni. Sono stati scattati foto e video dell’incendio, che ha attirato l'attenzione dei passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

Paura in via San Giovanni davanti al ristorante “Il Molo” dove un'auto è andata a fuoco nella tarda mattinata di oggi, giovedì 23 aprile. La vettura stava procedendo verso la rotatoria del ponte di Santa Trinita quando a un certo punto il conducente ha visto del fumo uscire dal cofano.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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