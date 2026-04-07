Boschi in cenere case al buio e paura | viaggio nell' incendio che sta divorando l' Alto Reno | FOTO e VIDEO

Un vasto incendio sta interessando la zona dell'Alto Reno, causando la distruzione di boschi e lasciando alcune abitazioni senza energia elettrica. Le fiamme hanno bruciato ampie aree di vegetazione, lasciando dietro di sé solo cenere e arbusti anneriti sui pendii montani. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i residenti si trovano ad affrontare l’emergenza e la paura di ulteriori sviluppi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme.

Quarantott'ore dopo lo scoppio, i vigili del fuoco lottano ancora contro le fiamme: "Dietro c'è la mano dell'uomo". La macchina della solidarietà della Proloco di Biagioni: "Portiamo cibo, acqua e aiuto" Non rimane altro che una distesa di cenere e arbusti anneriti nei punti in cui l’incendio ha consumato più violentemente il fianco della montagna. Dalla sera di Pasqua il comune di Alto Reno Terme è martoriato da un vasto rogo e, dopo una ciclopica operazione divisa tra una ventina di mezzi a terra e tre canadair e un elicottero che catapultano acqua dall’alto, per i vigili del fuoco martedì doveva essere il giorno dell’ultima bonifica prima di dichiarare le fiamme finalmente estinte. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Incendio ad Alto Reno Terme: le immagini del rogo visto dall'elicottero | VIDEODa ventiquattro ore i vigili del fuoco lottano contro il vasto incendio scoppiato nel bosco sul confine con la Toscana. Diossina nell'aria dopo l'incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio | FOTO e VIDEOTracce di inquinanti nell'aria dopo l'incendio nell'ex stabilimento Alta di Bagnoregio.