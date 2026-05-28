A Winterthur, in Svizzera, un uomo di 31 anni ha aggredito con un coltello tre passanti, urlando “Allah Akbar”. L’incidente è stato ripreso da un testimone e avvenuto alla stazione, senza che siano stati segnalati feriti gravi. La polizia ha fermato l’autore dell’attacco e sta indagando sulle motivazioni. Nessun dettaglio sull’identità o sul possibile collegamento con altre attività.

Paura alla stazione di Winterthur, dove un 31enne svizzero ha accoltellato tre persone gridando “Allah akbar”. La rivendicazione farebbe subito pensare ad un attacco terroristico islamico, ma al momento le autorità non hanno dato ulteriori delucidazioni sul caso. La Polizia di Zurigo ha delimitato la zona con il nastro di segnalazione dopo aver arrestato l’attentatore. Sul posto sono accorsi i paramedici, per aiutare le vittime sopravvissute: due degli uomini colpiti non hanno riportato riportato ferite di media gravità, mentre uno è stato portato via in gravi condizioni. Inizialmente, le agenzie di stampa avevano parlato di quattro feriti in totale a seguito dell’attacco. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paura in Svizzera, attacca i passanti col coltello al grido di “Allah Akbar”: il video choc ripreso da un testimone

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