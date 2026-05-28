Durante il funerale della moglie di Luciano Moggi, il parroco è stato aggredito da un giovane che ha anche provocato tre feriti. Il ragazzo, già noto nel paese per altri episodi, è stato fermato dalle forze dell'ordine. L’evento si è verificato in un contesto pubblico e ha coinvolto diverse persone presenti. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone ferite né sulle motivazioni dell’aggressione.

Un brutto episodio ha creato scompiglio durante i funerali della moglie di Luciano Moggi, che si sono svolti nella giornata di ieri, mercoledì 27 maggio, a Monticciano, piccolo paese in provincia di Siena di cui è originario e ancora vive l'ex dirigente calcistico. Prima dell'inizio delle esequie, quando la folla era radunata sul sagrato della chiesa del paese, un giovane ha improvvisamente iniziato a urlare e a insultare i presenti per poi aggredire il parroco, don Paolo Casagrande, che avrebbe dovuto celebrare il funerale di Giovanna Regoli. Il giovane che sarebbe di origine straniera secondo quello che riporta La Nazione, è noto nel piccolo paese per altri gesti di escandescenza avvenuti in passato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paura al funerale della moglie di Luciano Moggi, aggredito il parroco, tre i feriti

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