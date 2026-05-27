Durante il funerale della moglie di un ex dirigente sportivo, un uomo ha aggredito il parroco e i carabinieri presenti in piazza. L'episodio è culminato con tre persone ferite e l'arresto dell'aggressore. L'incidente è avvenuto prima della cerimonia funebre a Monticiano, in provincia di Siena. La situazione è stata gestita dai militari, che hanno immobilizzato l'uomo e soccorso le persone coinvolte. La giornata si è conclusa con tre feriti e un fermo.

Monticiano (Siena), 27 maggio 2026 – Il bilancio di una giornata di follia è di tre feriti e un uomo fermato dai carabinieri. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 27 maggio, a Monticiano, in provincia di Siena, nella piazza principale del paese. Momenti di paura. Un uomo straniero, ospite da qualche giorno nel paese della Val di Merse, ha dato in escandescenze aggredendo don Paolo Casagrande, parroco di Monticiano, che in quel momento stava parlando con una commerciante e che avrebbe dovuto celebrare dopo qualche ora le esequie di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. https:www.lanazione.itpistoiacronacabiglietto-soldi-pioggia-tettoia-7b5595e9 L’aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore al funerale della moglie di Luciano Moggi: uomo picchia il parroco e i carabinieri in piazza prima della celebrazione

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