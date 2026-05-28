Paul Magnier ha vinto una tappa del Giro d’Italia 2026 a Pieve di Soligo, sorprendendo con un risultato inaspettato. Non si attendeva una frazione tra velocisti, ma Magnier ha centrato un successo importante. In un’intervista ha dichiarato di aver sempre creduto nella maglia ciclamino, anche se non si aspettava di conquistare la vittoria di tappa. La sua prestazione ha attirato l’attenzione sulla corsa.

Non si pensava ad un arrivo tra velocisti sul traguardo di Pieve di Soligo ed invece Paul Magnier piazza un colpo importantissimo nel suo fantastico Giro d’Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step centra la terza vittoria sulle strade italiane e soprattutto ottiene un successo fondamentale nella corsa alla maglia ciclamino, che torna in suo possesso. Con i 50 punti odierni, infatti, Magnier sorpassa ed allunga su Jhonatan Narvaez, che ora si trova a -37 dal transalpino e dovrà inventarsi qualcosa nelle prossime tappe. Doveva essere una tappa da fuga ed invece non è così. Anche l’ultimo strappo di Ca’ del Poggio non ha portato a nessun colpo di scena e così gli sprinter rimasti in gruppo sono riusciti a giocarsi la vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Paul Magnier: “Non mi aspettavo la vittoria. Alla maglia ciclamino ci ho sempre creduto”

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GIRO D'ITALIA 2026 - Paul Magnier et les sprinteurs PIÉGÉS par une CHUTE dans le dernier virage !

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