Paul Magnier ha vinto la diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026, battendo Zambanini e Milan a Pieve di Soligo. Il ciclista ha concluso la frazione in testa, grazie a una tripletta che gli ha consentito di conquistare la vittoria. Zambanini e Milan sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, a distanza. La tappa si è conclusa con un arrivo in volata, dopo un percorso impegnativo e con diverse asperità.

Paul Magnier trova il colpo doppio nella diciottesima tappa del Giro d’Italia 2026: spettacolare frazione con arrivo a Pieve di Soligo che a sorpresa si è conclusa in volata e che ha visto il francese conquistare il successo numero tre in questa Corsa Rosa, che va a sommarsi con la Maglia Ciclamino riagguantata e quasi assicurata verso Roma. Nessun patema alla vigilia dell’ultimo duro weekend per Jonas Vingegaard, sempre al comando della classifica generale. Prima ora di gara come ormai di consueto percorsa ad altissima velocità. A riuscire ad agguantare la fuga di giornata sono stati Mattia Bais e Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta), James Shaw (EF Education-EasyPost) e Jonas Geens (Alpecin-Premier Tech). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Magnier fa tripletta al Giro d’Italia 2026. Battuti Zambanini e Milan a Pieve di Soligo

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TRIPLETTA DI PAUL MAGNIER, VINCE ANCHE LA TAPPA 18 DEL GIRO D'ITALIA, TERZO MILAN!

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