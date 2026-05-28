Durante la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, un ciclista ha conquistato la vittoria a Pieve di Soligo, aggiudicandosi anche la sua terza vittoria consecutiva in questa corsa. Il secondo classificato è arrivato poco dopo, mentre il terzo è stato un altro corridore italiano. Tra i partecipanti, Jhonatan Narvaez si è piazzato in una posizione deludente rispetto alle sue aspettative. La gara è proseguita senza altri incidenti significativi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2026 17.26 Grande delusione anche per Jhonatan Narvaez. Il corridore della UAE non ha fatto nulla per impedire al rivale per la ciclamino di rimanere in gruppo e ora paga 37 lunghezze nella classifica a punti. 17.24 Purtroppo Milan non è riuscito nemmeno oggi a centrare il successo. Il friulano ha ancora Roma come ultima possibilità, ma non sarà semplice. 17.23 Volata imperiale di Magnier, che ha avuto tempo di esultare prima di tagliare la linea d’arrivo. 17.22 TRIPLETTA DI PAUL MAGNIER SUL TRAGUARDO DI PIEVE DI SOLIGO! Il francese ha battuto Zambanini e Milan. 17.22 Milan ha preso le ruote di Magnier, 500 metri all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Magnier firma la tripletta a Pieve di Soligo, 2° Zambanini e 3° Milan

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The Giro d'Italia 2026 Stage 17 Win That Meant Everything

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