Nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 175 chilometri da Plovdiv a Sòfia, Paul Magnier ha conquistato la vittoria in volata davanti a Jonathan Milan. La corsa si è conclusa con uno sprint combattuto all’ultimo metro, con Magnier che ha preceduto il rivale di una breve distanza. La tappa è stata caratterizzata da un percorso poco impegnativo, con arrivo nella capitale bulgara.

All’ultimo millimetro. Paul Magnier trova il guizzo anche nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, vincendo un avvincente sprint in cui ha battagliato con Jonathan Milan arrivando per primo sul traguardo di Sòfia (capitale dove si è giunto dopo 175 km poco impegnativi con partenza da Plovdiv). Si tratta del secondo successo del francese dopo quello della frazione inaugurale. La corsa è stata caratterizzata dalla fuga a tre composta da Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Alessandro Tonelli e Diego Pablo Sevilla (entrambi in forza al Team Polti VisitMalta), cominciata fin dalle primissime battute subito dopo la partenza. I battistrada hanno tenuto botta fino agli ultimi 400 metri, momento in cui sono stati raggiunti dal plotone.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, Paul Magnier concede il bis e batte di forza Milan in volata

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