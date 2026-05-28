La premier ha annunciato che sono in corso negoziati con l’Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità sul patto di stabilità. Durante l’intervista a Mattino Cinque, ha anche parlato dell’aumento dei prezzi del carburante in Italia, senza fornire dettagli sulle misure specifiche in programma. La discussione riguarda le possibilità di modificare i vincoli europei per affrontare meglio le esigenze del paese.

«Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, e lo dico da persona che sostiene con forza la necessità che Italia ed Europa facciano di più per difendersi». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Mattino Cinque, su Canale 5, parlando della trattativa con la Commissione Ue per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. «Quando chiedi a qualcun altro di occuparsi della tua difesa poi lo paghi», ha sottolineato Meloni, ribadendo che «se di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese rischiamo che non ci sia più niente da difendere in questa nazione. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Patto di stabilità, Meloni: su flessibilità con l’Ue interlocuzioni in corso

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