Patto di Stabilità Osnato | Resta ma con più flessibilità Ecco cosa chiede l’Italia all’Europa

L’Italia ha annunciato che presenterà una sola risoluzione in Parlamento, mantenendo il suo impegno sulla questione del Patto di Stabilità. La proposta sarà sostenuta dalla maggioranza e non prevede alcuna richiesta di uscita dall’accordo. Durante un intervento, un rappresentante ha affermato che il Patto resta in vigore, ma con una maggiore flessibilità rispetto alle attuali condizioni.

«La risoluzione che presenteremo sarà una, quella della maggioranza » e sul fronte Patto di Stabilità non conterrà «Nessuna uscita. Però per la crescita e lo sviluppo serve più flessibilità: quindi si rimane nel Patto di stabilità ma usando quelle flessibilità previste, mi riferisco alla clausola di salvaguardia garantita dall’articolo 26 in caso di “grave congiuntura negativa”». In una intervista al Corriere della Sera Marco Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia anticipa i contenuti della risoluzione di maggioranza con Forza Italia e Lega al Documento di finanza pubblica licenziato dal governo, che presenterà giovedì.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Patto di Stabilità, Osnato: “Resta ma con più flessibilità”. Ecco cosa chiede l’Italia all’Europa Notizie correlate Europa insoddisfatta: Gressani chiede un nuovo patto di stabilità per colmare il divario tra cittadini e leadership.Parigi, 12 febbraio 2026 – L'analista francese Gilles Gressani lancia un appello urgente per un rinnovamento profondo dell'Unione Europea,... Quando la crisi si accende l’Italia chiede flessibilità all’Europa. L’opinione di GuandaliniLa Commissione europea si è guardata bene di non accelerare troppo nel mettere in giro le raccomandazioni, arrangiatevi se volete se potete, del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Osnato (FdI): Nessuna uscita dal patto di stabilità. Ma ora serve più flessibilità per la crescita; Patto di stabilità, scontro governo-UE: Bruxelles dice no, si valutano nuove mosse su debito e bollette; FdI, sul Patto di stabilità evitiamo voli pindarici; Patto di stabilità, tensioni in maggioranza: tra prudenza e ipotesi di rottura con Ue. Osnato (FdI): «Nessuna uscita dal patto di stabilità. Ma ora serve più flessibilità per la crescita»Il responsabile economico di Fratelli d’Italia verso la risoluzione di maggioranza sul Dfp del governo. «La Lega vuole uscire dal patto? Siamo abituati alle iperboli borghiane» ... corriere.it Il Patto di stabilità spacca le destre. La Lega spinge per lo strappo con l’UeLe destre litigano sul Patto di stabilità: la Lega disposta a strappare con l'Europa, FdI e FI frenano. Conte (M5S): no a forzature ... lanotiziagiornale.it Si parla tanto di un'eventuale deroga al Patto di stabilità, ma nessuno si pone una domanda preliminare: il Patto ha funzionato La risposta è nei dati ed è un risonante no. Inibire investimenti e politiche anticicliche ha compresso la produttività. Abrogare, non x.com Chi legge Il Tempo arriva prima. Editoriale del 13 aprile su articolo 26 del Patto di stabilità facebook