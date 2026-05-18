La presidente del Consiglio ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea per chiedere di ampliare la deroga al Patto di stabilità. Attualmente, questa deroga riguarda le spese legate alla Difesa, ma si chiede che venga estesa anche alle spese per l’energia. La richiesta si inserisce in un contesto di esigenze finanziarie legate a settori strategici per il paese. La comunicazione avviene in un momento di attenzione alle politiche economiche europee e alla gestione delle risorse pubbliche.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla presidente della Commissione europea per chiedere che la deroga al Patto di stabilità prevista per la Difesa venga estesa anche alle spese per l'energia. Nella missiva indirizzata a Ursula von der Leyen viene ribadito quanto già sostenuto di recente: con la crisi iraniana e i prezzi dell'energia elevati, per il governo italiano "sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe". Questo a meno che la deroga, la "National Escape Clause", venga estesa anche ad una crisi che, come osserva la premier italiana, ormai interessa tutta l'Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Deroga al Patto di stabilità, Meloni scrive alla Ue

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La lettera di Giorgia Meloni in cui chiede di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese per l’energia è una farsa. È stato il governo Meloni stesso a sostenere e sottoscrivere le nuove regole del Patto di Stabilità che prevedono lo scorporo per le s x.com

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