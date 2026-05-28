Giorgia Meloni ha partecipato a una trasmissione televisiva, dove ha commentato il patto di stabilità e la posizione della Banca centrale europea. Ha affermato che la risposta non riguarda solo risorse per la difesa. La premier ha anche toccato temi come la crisi internazionale, l’inflazione, la sicurezza interna e la stabilità del governo.

Giorgia Meloni è intervenuta nella trasmissione Mattino Cinque su Canale 5 e ha discusso di diversi temi, dalla crisi internazionale all’inflazione, dalla sicurezza interna alla tenuta dell’esecutivo. Un nodo atteso è quello del bilanciamento tra le spese per la sicurezza e il sostegno alle famiglie e alle imprese. La premier ha quindi dichiarato che non si può dire ai cittadini che ci sono i soldi solo per la difesa, e che bisogna cercare un equilibrio. Un problema che si sposta sul fronte interno è quella inevitabile crisi in aumento per colpa della situazione internazionale. Meloni ha difeso le misure già attuate, come il taglio delle accise, ma ha anche riconosciuto che è stata una “magra consolazione”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Patto di stabilità, Meloni risponde alla Bce: “Non solo soldi per la difesa”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meloni scrive a Von der Leyen: “La deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa sia estesa anche alla crisi energetica”Il governo ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea chiedendo di estendere la deroga al Patto di stabilità, attualmente...

Meloni: "Sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele. Agire subito su stop patto stabilità"Il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, come comunicato dalla presidente del Consiglio durante...

Temi più discussi: Meloni: deroghe Patto di stabilità anche su energia, lettera integrale; Patto di Stabilità, dalla Ue altro no alle deroghe: cosa è cambiato con le nuove regole e che effetti ha sull'Italia; Lagarde risponde a Meloni: Deroghe a Patto di stabilità? Abbiamo delle regole; La lettera di Meloni a von der Leyen per un Patto di stabilità soft.

Patto di Stabilità, Foti: Pnrr, margini risicati. Spero che l’Ue accolga la richiesta di Meloni x.com

Meloni e la lettera a von der Leyen: Estendere all'energia la deroga al Patto di Stabilità sulla difesa reddit

Patto di stabilità, Meloni risponde alla Bce: Non solo soldi per la difesaLa parole di Lagarde all’esecutivo sul rispetto dei vincoli di deficit, mentre cresce il peso per le famiglie. Cosa ha detto Meloni ... quifinanza.it

Lagarde chiude alle deroghe sul Patto di stabilità, risposta a Meloni e novità sui tassiChristine Lagarde non dà indicazioni sul prossimo vertice Bce in merito all’ipotesi taglio dei tassi. La risposta a Meloni sulla flessibilità ... quifinanza.it