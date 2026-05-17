Il governo ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea chiedendo di estendere la deroga al Patto di stabilità, attualmente prevista per la difesa, anche alle spese sostenute per la crisi energetica. La richiesta nasce dalla necessità di tutelare le spese italiane in questo settore, che altrimenti potrebbero risultare soggette a controlli stringenti o sanzioni. La decisione potrebbe influenzare le future misure di sostegno e gli investimenti nel settore energetico del Paese.

Dalle parole ai fatti. Ovvero una lettera, indirizzata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: la deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l’attivazione del programma Safe da parte dell’Italia è a rischio. Parola di Giorgia Meloni, che ha deciso di rendere ufficiale quanto va dicendo nei consessi internazionali da settimane, confermando una linea politica già emersa al Consiglio europeo informale di Cipro, lo scorso aprile. Ovvero: con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell’energia costantemente alle stelle, per il governo italiano “sarebbe molto difficile spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni scrive a Von der Leyen: “La deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa sia estesa anche alla crisi energetica”

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Europe : Ursula von der Leyen porte une lourde responsabilité dans notre soumission aux Américains

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