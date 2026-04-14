Meloni | Sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele Agire subito su stop patto stabilità

Il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, come comunicato dalla presidente del Consiglio durante un intervento pubblico. La decisione riguarda l’interruzione del rinnovo automatico del patto e si inserisce in un contesto di attenzione alle relazioni internazionali e alle questioni di sicurezza. La premier ha anche richiamato l’attenzione sulla necessità di agire immediatamente per fermare il patto di stabilità.

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Stop al rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Ad annunciarlo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Il governo, in considerazione della situazione che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele”, ha detto la premier arrivando a Vinitaly. Il memorandum Italia-Israele stabilisce una sorta di cornice per la cooperazione nel settore della difesa riguardo allo scambio di materiali militari e la ricerca tecnologica nell'ambito delle forze armate. La decisione dell'Italia "non influirà sulla sicurezza di Israele", ha dichiarato il ministero degli Esteri di Tel Aviv.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: "Sospeso rinnovo automatico accordo di difesa con Israele. Agire subito su stop patto stabilità" Leggi anche: Meloni: «Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Patto di stabilità, agire per lo stop» Meloni: “Stop al rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. Patto di stabilità? Va sospeso”Roma, 14 aprile 2026 – Giorgia Meloni annuncia la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di Difesa con Israele, attacca le parole di Donald...