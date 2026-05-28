La Commissione europea sta lavorando su tre fronti riguardo al patto di stabilità, secondo quanto dichiarato dalla commissaria. Il ministro ha affermato che lo scostamento rappresenta il tema più complesso, ma che si sta mantenendo un dialogo aperto. La presidente della Commissione ha già indicato le tre direzioni di intervento, senza fornire ulteriori dettagli.

“La Commissione” europea “sta lavorando in tre direzioni, come la presidente Von der Leyen ha già indicato. La prima è verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l’utilizzo diretto sull’energia. La seconda è valutare, eventualmente entro il termine delle prossime giornate, quello dell’ultima revisione del Pnrr, se ci siano ancora margini per poter riorientare anche risorse del Pnrr in questo senso. Poi c’è una richiesta sullo scostamento” dal Patto di stabilità, “che è un po’ più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione, ma anche del Consiglio” e su questo “c’è un dialogo, c’è un’interlocuzione e mi auguro si possano trovare soluzioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Patto di stabilità, Fitto: "Scostamento tema più complesso, ma c'è un dialogo"

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