Dal Patto di stabilità allo scostamento | sul Dfp le destre ancora divise su tutto

Oggi in Parlamento si discute del Documento di finanza pubblica e delle risoluzioni in agenda alla Camera. La maggioranza ha deciso di prendersi tempo, mentre le opposizioni hanno approfittato dell’occasione per sollevare le loro critiche. La situazione resta tesa, con le forze politiche divise su diversi punti, e il dibattito si svolge senza particolari novità rispetto alle settimane precedenti.

La maggioranza prende tempo, le opposizioni la incalzano. Il copione non cambia sul Documento di finanza pubblica e sulle risoluzioni che oggi verranno votate dalla Camera. Sul Dfp le posizioni restano distanti all’interno della maggioranza, costretta a limare il suo testo fino all’ultimo, mentre le forze del campo progressista trovano la convergenza su diversi punti, chiedendo al governo di ridurre il costo dell’energia, di introdurre il salario minimo, di ricorrere allo scostamento di bilancio solamente per misure a favore della sanità o contro il lavoro povero e non per le spese militari e di assumere iniziative in Ue per investimenti comuni e per rivedere il Patto di stabilità.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Dal Patto di stabilità allo scostamento: sul Dfp le destre ancora divise su tutto Notizie correlate Il Patto di stabilità spacca le destre. La Lega spinge per lo strappo con l’UeNel bel mezzo di una crisi economica ed energetica senza precedenti, in una situazione internazionale segnata da conflitti di cui non è possibile... Dfp, Landini: "Serve la sospensione del patto di stabilità"“Stagflazione? Rischio concreto, vuol dire che aumenta l’inflazione, che si abbassano i salari e anche gli investimenti, perché c’è recessione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Patto di Stabilità: sanzioni da oltre un miliardo ogni semestre per l’Italia in caso di sforamento; Von der Leyen, no alla sospensione del Patto di stabilità (chiesta da Italia e Spagna): Si usino i miliardi non spesi. L'Europa si divide; Ue frena l'Italia sul Patto. Giorgetti: 'Scostamento per gli italiani'; Caos nel centrodestra, la Lega vuole abbandonare il Patto di stabilità: FdI e FI si oppongono. OSNATO (FDI): NESSUNA USCITA DAL PATTO DI STABILITÀFratelli d’Italia detta la linea di politica finanziaria del Governo. Marco Osnato, responsabile economico del partito, in un’intervista al Corriere della sera parla della risoluzione di maggioranza c ... opinione.it Osnato (FdI): «Nessuna uscita dal patto di stabilità. Ma ora serve più flessibilità per la crescita»Il responsabile economico di Fratelli d’Italia verso la risoluzione di maggioranza sul Dfp del governo. «La Lega vuole uscire dal patto? Siamo abituati alle iperboli borghiane» ... corriere.it Tajani: “Tenere le spese per l'energia fuori dal patto di stabilità. Serve più flessibilità” lastampa.it/torino/2026/04… @LaStampa x.com Su #LaRagione di oggi, mercoledì #29aprile: #Annunciazione, incombe il #1maggio; #uscire dal #Patto di #stabilità e #crescita è da fuoriusciti di #testa; #Politica in #affanno; #scaricabarile, caso #Minetti. #laprima - facebook.com facebook