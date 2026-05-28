Una donna bionda con capelli platino, nota come amica di Belen, è stata identificata come parte del circolo di conoscenze della showgirl. La relazione tra le due è stata menzionata in diversi contesti di gossip, ma senza dettagli specifici. La donna è riconosciuta nel mondo dello spettacolo, ma il suo ruolo preciso rimane poco chiaro. Non sono stati forniti ulteriori elementi riguardo a eventuali incontri o collaborazione tra le due.

Nell’universo effimero del gossip nostrano, dove le sfilate sul red carpet durano lo spazio di un flash e le “amiche del cuore” cambiano a ogni stagione televisiva, esiste una bionda platino che è la vera eccezione alla regola. Parliamo di Patrizia Griffini, nota al pubblico del piccolo schermo per aver travolto la casa del Grande Fratello nell’ormai lontano 2005. Entrata a Cinecittà con l’etichetta di “ la petineuse ”, la Griffini ha dimostrato nel tempo di avere un talento poco diffuso: saper frequentare i salotti del mondo dello spettacolo senza farsi fagocitare dalle sue dinamiche tossiche, preferendo la concretezza del proprio lavoro nei saloni di bellezza e il valore assoluto della lealtà dietro le quinte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Patrizia Griffini, chi è l’amica di Belen

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