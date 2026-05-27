Belen Rodriguez ha annunciato di sapere qualcosa di importante, mentre Mara Venier ha commentato il suo momento difficile. Per settimane si è parlato molto della possibilità che Belen prendesse il posto di una figura di rilievo nel palinsesto televisivo della prossima stagione. La questione è diventata oggetto di discussione tra media e pubblico, ma finora non ci sono state comunicazioni ufficiali.

Per settimane il suo nome era sembrato il più forte per raccogliere una delle eredità televisive più pesanti della prossima stagione Mediaset. Il ritorno di Belen Rodriguez alla guida dell’Isola dei Famosi appariva quasi naturale: il reality che anni fa l’aveva trasformata in un volto amatissimo dal pubblico avrebbe potuto rappresentare anche il simbolo di una nuova rinascita professionale. Poi, improvvisamente, qualcosa è cambiato. Le indiscrezioni sulla possibile scelta di Selvaggia Lucarelli hanno ribaltato completamente lo scenario e nel giro di poche ore attorno alla showgirl argentina si è creato un clima sempre più teso. Nessuna conferma ufficiale, almeno per ora, sul nome della futura conduttrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Io lo so”. Belen Rodriguez, l’amica Mara Venier interviene sul suo dramma

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