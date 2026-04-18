arezzo science lab una serata con guido tonelli

Il 21 aprile alle 21, presso il Teatro Petrarca di Arezzo, si terrà una conferenza con il fisico Guido Tonelli, intitolata “Materia, la magnifica illusione”. L’evento fa parte della stagione di Arezzo Science Lab e vedrà il professore affrontare temi legati alla natura della materia. La serata si rivolge a un pubblico interessato alle scoperte scientifiche e alle nuove prospettive sulla realtà fisica.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Martedì 21 aprile alle ore 21 al Teatro Petrarca sarà di scena il Professor Guido Tonelli per la sua conferenza: “Materia, la magnifica illusione” per la stagione di Arezzo Science Lab. I Direttori del Festival, Gabriele e Lorenzo Grazi: “Avere con noi il Professore Tonelli è un vero onore, e siamo fortunati ad aver stretto con lui un rapporto di amicizia. La sua è una delle lezioni più attese di questa edizione dopo gli incredibili successi degli scorsi anni. Stiamo portando avanti una serie di conferenze a sua cura dove abbiamo esplorato i concetti di vuoto, di tempo e la genesi dell’universo, è giunto finalmente il momento di osservare con la sua sapiente guida la formazione della materia”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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