ad arezzo science lab arriva il premio nobel alain aspect

Il 14 maggio 2026, presso il centro di ricerca di Arezzo si tiene un evento speciale con la partecipazione di Alain Aspect, premio Nobel per la fisica. La presenza del ricercatore francese rappresenta un momento di rilievo per l'edizione di quest'anno, che si svolge con numerosi interventi e attività dedicate alla scienza e alla tecnologia. L'incontro si svolge in un clima di confronto e approfondimento tra studiosi e studenti.

Arezzo, 14 maggio 2026 – Arezzo Science Lab, arriva il Premio Nobel Alain Aspect. E’ in arrivo il super ospite internazionale di questa edizione di Arezzo Science Lab: il Prof. Alain Aspect, Premio Nobel per la Fisica. Alain Aspect, fisico sperimentale specializzato in ottica quantistica e informatica quantistica, è noto soprattutto per i suoi esperimenti pioneristici sull’entanglement quantistico e la verifica delle disuguaglianze di Bell, che hanno giocato un ruolo essenziale nel chiarire i fondamenti della meccanica quantistica e nell’aprire la strada all’informatica quantistica. Tra i numerosissimi riconoscimenti che ha avuto in carriera, ricordiamo la Medaglia Niels Bohr dell’Unesco, la Medaglia Albert Einstein, il Premio Balzan, la Medaglia d’oro del CNRS.🔗 Leggi su Lanazione.it

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