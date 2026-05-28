Patrimonio Messina Denaro | sequestri per 200 milioni

La DDA di Palermo ha sequestrato patrimoni per circa 200 milioni di euro nell’ambito di un’operazione contro il riciclaggio mafioso internazionale. Sono stati effettuati numerosi sequestri di beni e attività finanziarie legate a un presunto traffico di denaro proveniente da attività illecite. L’indagine ha coinvolto diverse regioni italiane e paesi esteri, con l’obiettivo di bloccare il patrimonio accumulato da soggetti ritenuti affiliati a organizzazioni criminali.

Operazione della DDA di Palermo contro il riciclaggio mafioso internazionale. Una vasta operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza ha portato all’arresto di tre persone accusate di riciclaggio di denaro di provenienza illecita aggravato da agevolazione mafiosa. Contestualmente è stato disposto il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro, riconducibili a un sofisticato sistema di reinvestimento dei proventi criminali. Un patrimonio costruito con il narcotraffico dagli anni ’80. Secondo gli inquirenti, il patrimonio sequestrato sarebbe frutto del reimpiego dei proventi del narcotraffico avviato dagli anni ’80, attraverso una rete di società e strutture finanziarie anche offshore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Trovato il tesoro della DROGA di MESSINA DENARO, sequestri per 200 milioni e tre arresti

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Nel corso di un’operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, tre persone sono state arrestate con l’accusa di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall’agevolazione mafiosa. Inoltre sono stati sequest x.com

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