Lavoratori in nero e assenza di sicurezza sospesa l' attività di tre cantieri edili a Palermo Bagheria e Trabia

Da palermotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, gli ispettori di un ente di vigilanza hanno controllato tre cantieri edili situati a Palermo, Bagheria e Trabia. Durante le ispezioni sono stati trovati lavoratori in nero e carenze relative alla sicurezza dei siti. Per queste ragioni, le attività di tutte e tre le imprese sono state sospese. Sono state inoltre comminate sanzioni per un totale di 15. Le verifiche hanno riguardato sia il rispetto delle normative sul lavoro che le misure di sicurezza in cantiere.

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Sospesa l'attività di tre cantieri edili a Palermo, Bagheria e Trabia. Questo il bilancio dei controlli effettuati dagli ispettori Inl nel fine settimana appena trascorso sia nel capoluogo che in provincia, che hanno elevato multe per complessivi 15.700 euro.In un cantiere di Palermo sono state. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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