Patenti false e documenti contraffatti | a Parma il convegno per aiutare le aziende a riconoscerli

A Parma si è svolto un convegno dedicato al riconoscimento di patenti false e documenti contraffatti. L’evento, organizzato da FAI Emilia in collaborazione con Automobile Club Parma e con il patrocinio della Provincia, ha visto una partecipazione numerosa. Durante l’incontro sono stati affrontati metodi e strumenti per aiutare le aziende a identificare documenti falsi e contraffatti.

Grande partecipazione a Parma per il convegno “Falso documentale e patenti false: come riconoscerle, come tutelarsi”, organizzato da FAI Emilia negli spazi di The Hub di via Zerbini insieme ad Automobile Club Parma e con il patrocinio della Provincia di Parma.L’incontro ha acceso i riflettori su. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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