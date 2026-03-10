False patenti e permessi di soggiorno il militare | Nelle patenti false errori sulla data di nascita o il nome

Durante un controllo presso l’abitazione di un uomo, sono state trovate patenti di guida contraffatte, apparentemente rilasciate dalla motorizzazione civile, e permessi di soggiorno per soggetti extracomunitari. Il militare ha precisato che tra le patenti false si riscontrano spesso errori nella data di nascita o nel nome del titolare. Sono stati sequestrati anche attestati dell’autoscuola “Americana”.

Il carabiniere in aula ha svelato i rapporti tra Pietro Di Dona, Carmine Roccardo e due 'ganci' extracomunitari assoldati per reperire clienti " A casa di Pietro Di Dona trovammo patenti apparentemente rilasciate dalla motorizzazione civile, attestati dell'autoscuola 'Americana', permessi di soggiorno, i cui destinatari erano soggetti extracomunitari. Dalle intercettazioni sulle utenze di Pietro Di Dona risalimmo al modus operandi". Sono le dichiarazioni rese dal maresciallo dell'Arma che ha svolto le indagini nel processo a carico di 10 persone per un giro di false patenti e permessi di soggiorno a stranieri, molti dei quali residenti al Nord Italia (in particolare in Veneto).