Documenti contraffatti e migliaia di euro per ottenere patenti false | indagini anche a Parma

Da parmatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine in corso dalla Procura di Ancona riguarda un presunto sistema illecito che permetteva di ottenere patenti di guida senza sostenere gli esami ufficiali. Sono stati sequestrati documenti contraffatti e sono stati individuati alcuni stranieri residenti a Parma, di origine congolese e nigeriana, coinvolti nelle attività illecite. Le indagini sono in corso e si concentrano su diverse persone e pratiche legate all’ottenimento fraudolento delle patenti.

Coinvolge anche alcuni stranieri residenti a Parma, di origine congolese e nigeriana, l'inchiesta della Procura di Ancona relativa ad un presunto sistema che consentiva di ottenere le patenti senza sostenere gli esami di guida. I fatti si sarebbero svolti tra il 2019 e il 2021: le indagini sono state effettuate dalla polizia stradale. Secondo l'accusa gli indagati avrebbero dato vita a un'associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti e alla sostituzione di persona, con l'uso di documenti falsi. Il costo di una patente falsa poteva arrivare fino a 1.500 euro. Sono accusati di associazione a delinquere, falsità materiale e ideologica, sostituzione di persona e truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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