Documenti contraffatti e migliaia di euro per ottenere patenti false | indagini anche a Parma

Un’indagine in corso dalla Procura di Ancona riguarda un presunto sistema illecito che permetteva di ottenere patenti di guida senza sostenere gli esami ufficiali. Sono stati sequestrati documenti contraffatti e sono stati individuati alcuni stranieri residenti a Parma, di origine congolese e nigeriana, coinvolti nelle attività illecite. Le indagini sono in corso e si concentrano su diverse persone e pratiche legate all’ottenimento fraudolento delle patenti.

Coinvolge anche alcuni stranieri residenti a Parma, di origine congolese e nigeriana, l'inchiesta della Procura di Ancona relativa ad un presunto sistema che consentiva di ottenere le patenti senza sostenere gli esami di guida. I fatti si sarebbero svolti tra il 2019 e il 2021: le indagini sono state effettuate dalla polizia stradale. Secondo l'accusa gli indagati avrebbero dato vita a un'associazione a delinquere finalizzata alla falsificazione di documenti e alla sostituzione di persona, con l'uso di documenti falsi. Il costo di una patente falsa poteva arrivare fino a 1.500 euro. Sono accusati di associazione a delinquere, falsità materiale e ideologica, sostituzione di persona e truffa ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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