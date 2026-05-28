passo stelvio prende il via la stagione

La stagione estiva dello sci alpino sul ghiacciaio dello Stelvio sta per iniziare, con l'apertura prevista tra pochi giorni. La località sarà aperta agli appassionati che potranno praticare lo sci anche durante l'estate, grazie alla presenza del ghiacciaio che permette l’attività nel periodo caldo. La riapertura segna l’inizio delle attività di stagione, con impianti e piste pronti per gli sciatori.

Lo sci non va in vacanza: tra pochi giorni apre il ghiacciaio dello Stelvio e prende quindi il via la stagione estiva dello sci alpino. Dopo le gare olimpiche di Milano Cortina, Bormio non smette di essere protagonista sulla neve. Sul Ghiacciaio del Livrio, la stagione sciistica non conosce stagioni: dal 30 maggio fino al 1° novembre, la neve è una realtà concreta e accessibile. Con i suoi 20 chilometri di piste che si sviluppano tra i 2.758 metri del Passo Stelvio e i 3.450 del Monte Cristallo, lo Stelvio è la più vasta area sciabile estiva dell’intero arco alpino. Un dislivello di 700 metri servito da sei impianti di risalita, incluse le due nuove sciovie Geister I e II, immersi nelle vette del gruppo Ortles-Cevedale e nella natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Passo dello Stelvio riaperto Dopo lo sgombero neve, torna percorribile la SS38 dello Stelvio (km 106,860–124,306). Riaperti anche il versante altoatesino e il Passo Umbrail, con collegamento attivo verso la Svizzera. x.com

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