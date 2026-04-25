Madesimo (Sondrio), 25 aprile 2026 – Terminata la stagione invernale e completate le attività necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e percorribilità, è stato riaperto al traffico il Passo dello Spluga lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". La comunicazione è arrivata da Anas. Interventi completati. Nei giorni scorsi, l'Azienda nazionale autostrade e strade ha completato gli interventi di sgombero neve e di sistemazione della pavimentazione, operazioni indispensabili per garantire la piena percorribilità dell'arteria. Le attività sono state condotte in coordinamento con le autorità elvetiche che hanno provveduto alla riapertura del tratto di competenza sul versante svizzero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riaperto il Passo dello Spluga tra l’Italia e la Svizzera: ripristinata la viabilità per la stagione estiva

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Temi più discussi: Via la neve dalla strada: riaperto dopo l'inverno il Passo dello Spluga; Passo dello Spluga lungo la statale 36: da venerdì 24 aprile scatta la riapertura; Spluga, riapertura anticipata: esultano commercio e turismo valchiavennasco; Passo dello Spluga Archivi.

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