È pronta a intraprendere il suo viaggio verso l’alta quota ’Battito’, la monumentale scultura in marmo di Carrara firmata dallo scultore massese Marco Alberti, ideata per celebrare i 200 anni della strada del Passo dello Stelvio. L’opera nasce nel 2025 tra le cave e il silenzio delle Alpi Apuane e presto troverà casa tra le vette alpine, costruendo un dialogo simbolico tra territori lontani ma profondamente legati. La presentazione è avvenuta in un contesto intimo e suggestivo, davanti al laboratorio dell’artista sopra Forno, dove una cinquantina di biker del gruppo ’Moto Nois’ si sono riuniti per rendere omaggio all’opera prima della sua partenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arte Il ’Battito’ di Alberti al Passo dello Stelvio

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