Passeggeri derubati e rapinati sul treno tre denunce

Tra il 28 febbraio e il 20 maggio, la Polizia Ferroviaria di Piacenza ha denunciato tre persone coinvolte in rapine e furti su treni, mentre sono stati sequestrati quasi 2 chili di droga. Durante le indagini sono state raccolte tre denunce di passeggeri derubati o rapinati a bordo dei mezzi ferroviari. Le operazioni hanno portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti e all'identificazione dei sospetti coinvolti in vari reati.

Tre soggetti denunciati e quasi 2 chili di stupefacenti sequestrati: sono questi i risultati delle recenti attività di indagine della Polizia Ferroviaria di Piacenza, per diversi reati commessi tra il 28 febbraio e il 20 maggio scorsi. L’intenso lavoro di investigazione ha visto la Polfer. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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