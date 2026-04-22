Una banda coinvolta in un episodio di rapina è stata arrestata dopo aver pedinato un giovane sui vagoni di un treno internazionale partito da Lugano e averlo aggredito in prossimità della stazione Centrale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospetti, che sono stati condotti in commissariato. La vittima è rimasta illesa, mentre gli agenti hanno recuperato alcuni oggetti rubati.

Pedinato già oltre confine, tra i vagoni di un treno internazionale partito da Lugano, e aggredito brutalmente a pochi passi dalla stazione Centrale. Gli investigatori della sezione Antirapine della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia, hanno smantellato un gruppo specializzato in rapine di orologi di lusso. I fatti risalgono alla sera del 25 gennaio. La vittima, uno svizzero di 34 anni appena sceso dal convoglio, è stata individuata dai malviventi già a bordo. Una volta in stazione, i quattro giovani lo hanno seguito a distanza fino in via Vittor Pisani. Lì lo hanno circondato, aggredito con violenza e gli hanno strappato dal polso un orologio di pregio, un Patek Philippe del valore di circa 40mila euro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pedinati in treno, rapinati in Centrale. Banda in manette

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Si parla di: Pedinati in treno, rapinati in Centrale. Banda in manette; Milano tre giovani arrestati e un quarto ricercato per la rapina dell’orologio da 40mila euro.