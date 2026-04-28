Ragazzo svizzero completamente fuori di sé | non fa salire i passeggeri sul treno

Un ragazzo svizzero ha impedito a diversi passeggeri di salire su un treno, comportandosi in modo aggressivo e fuori controllo. La situazione è stata segnalata da una viaggiatrice, che ha contattato la Polizia Ferroviaria di Brescia per denunciare il suo comportamento. Gli agenti sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei viaggiatori. L'uomo si trovava in stato di agitazione e ha ostacolato l'accesso al convoglio.

Tutto è partito dalla chiamata di una viaggiatrice che, disturbata dal comportamento aggressivo di un giovane, ha deciso di rivolgersi alla Polizia Ferroviaria di Brescia. La donna ha raccontato agli agenti quanto stava accadendo in stazione: un ragazzo stava importunando i passeggeri in transito.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Follia sul treno a Varese, svizzero prende a pugni il controllore e lo manda in ospedale: arrestato Tenta di salire sul treno in corsa, ma scivola e finisce sulle rotaie. Morto un 43enneSpoleto, 16 febbraio 2026 – Tragedia questa mattina, 16 febbraio, alla stazione di Spoleto, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita dopo essere... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Disputa Italia-Svizzera sul rimborso per cure mediche a tre feriti del rogo di Crans-Montana; Crans Montana, Fontana-Bertolaso: Richieste fuori luogo, non paghiamo. La Svizzera: Gli accordi europei vanno rispettati; Crans-Montana, l’ira di Fontana e Bertolaso: Rimborsi alla Svizzera fuori discussione, paghi chi ha causato la tragedia; Crans-Montana: Scioccata, un insulto!. Giorgia Meloni fuori di sé: cosa succede. Analisi sulla balbuzie del ragazzo svizzero. #balbuzie #balbuzieapprocciointegrato #antoniobitetti #balbuziente #adolescente #stuttering #tartamudez facebook Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e x.com