Passanti notano cadavere nella Dora Riparia a Torino | in acqua da almeno 72 ore indagini in corso

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un cadavere è stato trovato nella Dora Riparia a Torino. Il corpo, in stato di decomposizione avanzata, si trovava in acqua da almeno 72 ore. I passanti hanno segnalato la presenza del corpo, e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Finora, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo. Si stanno svolgendo accertamenti per identificare la vittima e chiarire le circostanze del ritrovamento.

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Il corpo era in avanzato stato di decomposizione ma all'apparenza non aveva segni evidenti di violenza. Sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause di morte mentre i carabinieri stanno cercando di dare un nome alla vittima che non è stata ancora identificata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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