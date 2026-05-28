Passanti notano cadavere nella Dora Riparia a Torino | in acqua da almeno 72 ore indagini in corso

Notizia in breve

Un cadavere è stato trovato nella Dora Riparia a Torino. Il corpo, in stato di decomposizione avanzata, si trovava in acqua da almeno 72 ore. I passanti hanno segnalato la presenza del corpo, e le forze dell'ordine hanno avviato le indagini. Finora, non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sul corpo. Si stanno svolgendo accertamenti per identificare la vittima e chiarire le circostanze del ritrovamento.