Un imprenditore è stato denunciato a Caselette per aver effettuato lavori abusivi sulla Dora Riparia. Sono stati sequestrati 4.000 metri quadrati di sabbia e ghiaia prelevati senza le autorizzazioni necessarie. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine, che hanno accertato l'occupazione non autorizzata di territorio demaniale.

È scattata una denuncia per lavori abusivi sul demanio idrico a Caselette nel mese di febbraio. Un noto imprenditore della zona è stato individuato come responsabile della movimentazione e deposito di ingenti quantità di sabbia e ghiaia all’interno della Dora Riparia, senza le necessarie autorizzazioni. Controlli e accertamenti sul territorio Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Forestale di Almese hanno intensificato i controlli nel territorio durante il mese di febbraio. Nel corso di queste attività, è stata rilevata una movimentazione anomala di materiali in Comune di Caselette, precisamente all’interno dell’alveo della Dora Riparia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Imprenditore nei guai per lavori abusivi nella Dora Riparia, movimentati 4000 mq di sabbia e ghiaia

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