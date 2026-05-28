Passa davanti al bar dove ha rubato e viene riconosciuto denunciato

Un uomo che aveva compiuto un furto nei giorni scorsi davanti a un distributore di bibite è stato riconosciuto e denunciato dopo aver passato davanti al bar coinvolto. L’episodio si è verificato in piazzale Libertà, dove il titolare del locale ha identificato l’autore del reato. La persona è stata successivamente segnalata alle forze dell’ordine.

Passa davanti al locale dove aveva “colpito” nei giorni scorsi, ma il titolare lo riconosce. È successo in piazzale Libertà dove il titolare di un bar ha riconosciuto l'autore del furto avvenuto nei giorni scorsi al distributore delle bibite posto all’esterno all'esercizio. Il titolare lo ha. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Cosa ne pensi dei non ospiti che passano del tempo al bar della hall (supponendo che ordinino qualcosa)? reddit