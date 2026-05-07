Vede la polizia e lancia la coca nella siepe davanti al bar | denunciato 20enne

Durante un controllo nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti di polizia hanno notato un giovane che, alla vista della pattuglia, ha lanciato qualcosa nella siepe di fronte a un bar di via Lora a Como. Dopo aver recuperato l’oggetto, è stato trovato che si trattava di cocaina. Il 20enne coinvolto è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Cocaina nascosta nella siepe davanti a un locale di via Lora a Como. È quanto scoperto dalla polizia di stato durante un controllo del territorio effettuato nel tardo pomeriggio di ieri.Secondo quanto ricostruito dalla questura, intorno alle 18.30 una volante ha notato un gruppetto di giovani.🔗 Leggi su Quicomo.it

Notizie correlate

Leggi anche: Passano in scooter davanti al bar e sparano: morto un 20enne

Strattona la fidanzata ma un cittadino lo vede e chiama la polizia: 30enne denunciatoPer la ragazza è scattato il codice rosso, normativa del 2019 che ha l'obiettivo di tutelare le vittime di violenza di genere con procedure...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Eur, vede la polizia e scappa tra i cespugli: nascondeva una pistola negli slip; Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidio; Vede la polizia e tenta la fuga: in auto aveva 39 dosi di cocaina. Arrestato -; Vede la polizia e ingerisce gli ovuli. Arrestato dopo ventiquattro ore al pronto soccorso.

Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidioUn inseguimento tra la folla, le telecamere e poi il blitz: l'uomo è stato trovato con una Beretta carica e il kit per i furti in auto ... milanotoday.it

Eur, vede la polizia e scappa tra i cespugli: nascondeva una pistola negli slipOltre all'arma, gli agenti hanno scoperto proiettili, manganelli e documenti rubati nascosti tra i vestiti nella camera da letto ... romatoday.it

Nuovo trailer per Odissea, tra le polemiche: della Sicilia si vede poco o nulla #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

GdS - Lautaro "vede" la finale di Coppa: titolare già in campionato x.com