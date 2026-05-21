Ruba un cappello in negozio ma viene riconosciuto dalla commessa | denunciato

Un uomo è stato fermato dopo aver tentato di uscire da un negozio con un cappello nascosto sotto la giacca senza averlo pagato. La responsabile del negozio lo ha riconosciuto come un cliente già coinvolto in precedenti furti nello stesso esercizio e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno accompagnato l’uomo in commissariato per i dovuti accertamenti. L’indagato è stato denunciato per furto.

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