Ruba un cappello in negozio ma viene riconosciuto dalla commessa | denunciato

Da quicomo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato dopo aver tentato di uscire da un negozio con un cappello nascosto sotto la giacca senza averlo pagato. La responsabile del negozio lo ha riconosciuto come un cliente già coinvolto in precedenti furti nello stesso esercizio e ha chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno accompagnato l’uomo in commissariato per i dovuti accertamenti. L’indagato è stato denunciato per furto.

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È stato riconosciuto dalla responsabile del negozio come autore di precedenti furti e, dopo aver nascosto un cappello sotto la giacca, è uscito senza pagare. Per questo un 26enne nato in Marocco, cittadino italiano residente a Como, è stato denunciato dalla polizia di Stato per furto aggravato.La. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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