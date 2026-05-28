Un uomo in scooter ha attraversato col rosso per la seconda volta in pochi mesi, ieri alle 9.45 tra via Verziere e via Larga. Due agenti motociclisti della polizia locale, presenti nelle vicinanze, lo hanno fermato. È stato multato e gli è stata sospesa la patente. Il conducente è il capo di gabinetto del sindaco.

Milano – Ore 9.45 di ieri, semaforo tra via Verziere e via Larga. Uno scooter passa col rosso e attira l’attenzione di due agenti motociclisti della polizia locale, a due passi dal Comando di piazza Beccaria. I ghisa rilevano l’infrazione in tempo reale e si accodano al motorino per notificarla. Il conducente si ferma e mostra i documenti: è Filippo Barberis, 43 anni, capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Sala ed ex capogruppo del Partito democratico a Palazzo Marino. I vigili compilano il verbale sulla base dell’articolo 146 del codice della strada, che punisce con sanzioni da 167 a 665 euro chi non arresta la marcia del veicolo nonostante il colore del semaforo in quel momento lo preveda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passa con il rosso sullo scooter (per la seconda volta in pochi mesi): multa e sospensione della patente al capo di gabinetto del sindaco

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