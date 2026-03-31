Accusato di concussione | arrestato il capo gabinetto del sindaco Mastella

I Carabinieri di Benevento hanno arrestato un uomo, ufficiale del gabinetto del sindaco, con l’accusa di concussione. L’operazione è avvenuta questa mattina e l’uomo è stato portato in caserma. L’indagine riguarda presunte pressioni esercitate per ottenere vantaggi illeciti. Al momento, non sono state rilasciate ulteriori informazioni sulle circostanze dell’arresto o sull’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Operazione dei Carabinieri a Benevento, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di concussione. Si tratta di Gennaro Santamaria, 63 anni, geometra del Comune di Benevento, finito in manette nell’ambito di un’indagine condotta dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale. Secondo quanto emerge dal verbale, l’uomo risulta in stato di arresto e indagato per il reato di concussione, per fatti avvenuti il 30 marzo 2026. Il 63enne è difeso dall’avvocato Antonio Di Santo. Secondo quanto emerge dagli atti, l’uomo sarebbe accusato di aver richiesto denaro a un cittadino per favorire la risoluzione di pratiche edilizie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accusato di concussione: arrestato il capo gabinetto del sindaco Mastella Articoli correlati Leggi anche: Arrestato capo di Gabinetto d'Israele Leggi anche: Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Bartolozzi: «La magistratura è un plotone d’esecuzione» Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento La Procura insiste per l'arresto dell'ex assessore: il Riesame respinge il ricorso; L'omicidio a Rogoredo e la squadretta in commissariato: cosa si cerca nei cellulari dei poliziotti; Morto Pomicino, il terremoto Mani pulite tra accuse e assoluzioni: nella tempesta con ironia; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 25 marzo 2026. Sassari, carabiniere accusato di concussione e falso: la testimonianza in aulaScherzo o reato? Sta entrando nel vivo a Sassari il processo che vede imputato l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Alà dei Sardi, imputato per concussione e falso in atto pubblico. A ... unionesarda.it Le frasi del rapper: «Definito “killer” negli Epstein files, ora accusato di aver fatto deportare la ex, eppure resta intoccabile. Ma quanto potere ha Paolo Zampolli» - facebook.com facebook Arrestato diciassettenne, accusato di progettare una strage a #scuola; appartiene a un gruppo di suprematisti razzisti. Il minorenne è di #Pescara, ma vive a #Perugia. I suoi miti sono Breivik e gli assalti armati alle scuole americane. Su Telegram era in grupp x.com