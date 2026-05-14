Ncc abusivo sul lago di Como | scattano multa sequestro del mezzo e sospensione della patente

I militari della Guardia di finanza di Como hanno sequestrato un veicolo e sospeso la patente a un conducente coinvolto in un episodio di noleggio con conducente abusivo sul lago di Como. Durante un controllo, è emerso che il mezzo non era in regola con le normative vigenti. Sono state applicate sanzioni amministrative e sono state avviate le procedure per la sospensione della patente di guida.

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Como – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Como, impegnati insieme alle altre forze di polizia nei servizi di vigilanza e controllo sulla strada statale Regina, oggetto di specifica intensificazione in questo periodo, hanno individuato un soggetto che svolgeva abusivamente l'attività di trasporto passegger i non di linea. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Menaggio hanno fermato un autoveicolo condotto da un soggetto di nazionalità cinese, con a bordo due passeggeri stranieri. Le attività di controllo hanno permesso di rilevare che i turisti avevano prenotato la corsa - mediante una nota applicazione di messaggistica - al costo d i 150 euro, con luogo di partenza presso un hotel di pregio della zona del medio lago di Como e luogo di arrivo Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ncc abusivo sul lago di Como: scattano multa, sequestro del mezzo e sospensione della patente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caltanissetta, NCC abusivo smascherato: sanzione e sequestro del mezzoUn autista privo di abilitazione professionale è stato fermato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta mentre trasportava diversi pendolari con un... Corse da 150 euro sul lago senza licenza: scoperto Ncc abusivo sulla ReginaNuovo controllo contro il trasporto abusivo di passeggeri lungo la Statale Regina, una delle arterie più trafficate del Lago di Como soprattutto... Temi più discussi: Noleggio abusivo di barca sul lago di Bolsena, maximulta al comandante; Noleggio abusivo sul Lago di Bolsena: multa da oltre 3 mila euro; Multa e fermo di 30 giorni al driver NCC, ma lui la contesta: Ero a bere un caffè al bar; GDF - GUARDIA DI FINANZA * COMO: SCOPERTO NCC ABUSIVO SULLA STATALE SS340 REGINA. Ncc abusivo sul lago di Como: scattano multa, sequestro del mezzo e sospensione della patenteFermato dai finanzieri, durante un controllo stradale, un cittadino cinese con a bordo due turisti stranieri. Li stava portando da un hotel del Lario a Milano per 150 euro ... ilgiorno.it Ncc abusivo sulla Regina: multa, sequestro del mezzo e ritiro della patenteI turisti avevano prenotato la corsa – mediante una nota applicazione di messaggistica – al costo di 150 euro, con luogo di partenza un hotel di pregio della zona del medio lago di Como e luogo di arr ... laprovinciadicomo.it