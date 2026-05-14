Ncc abusivo sul lago di Como | scattano multa sequestro del mezzo e sospensione della patente
I militari della Guardia di finanza di Como hanno sequestrato un veicolo e sospeso la patente a un conducente coinvolto in un episodio di noleggio con conducente abusivo sul lago di Como. Durante un controllo, è emerso che il mezzo non era in regola con le normative vigenti. Sono state applicate sanzioni amministrative e sono state avviate le procedure per la sospensione della patente di guida.
Como – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Como, impegnati insieme alle altre forze di polizia nei servizi di vigilanza e controllo sulla strada statale Regina, oggetto di specifica intensificazione in questo periodo, hanno individuato un soggetto che svolgeva abusivamente l'attività di trasporto passegger i non di linea. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Menaggio hanno fermato un autoveicolo condotto da un soggetto di nazionalità cinese, con a bordo due passeggeri stranieri. Le attività di controllo hanno permesso di rilevare che i turisti avevano prenotato la corsa - mediante una nota applicazione di messaggistica - al costo d i 150 euro, con luogo di partenza presso un hotel di pregio della zona del medio lago di Como e luogo di arrivo Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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