Calatabiano scoperto un centro scommesse abusivo | intervento dei Carabinieri

I Carabinieri hanno scoperto un centro scommesse senza autorizzazione a Calatabiano, nel Catanese. Durante un'operazione di controllo, sono stati sequestrati apparecchi e documentazione legati all’attività non autorizzata. Le forze dell’ordine continuano a svolgere controlli mirati contro il gioco illegale nella zona. Nessuna persona è stata arrestata durante l’intervento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli contro il gioco illegale nel Catanese. Proseguono le attività di contrasto al gioco illegale da parte dei Carabinieri della stazione di Calatabiano, impegnati in una serie di verifiche sul territorio per accertare il rispetto delle norme vigenti nel settore delle scommesse. Durante un controllo effettuato all’interno di un locale situato nel centro cittadino, i militari hanno scoperto un’attività di scommesse sportive avviata senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge. Denunciato il titolare dell’attività. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il gestore del centro, un uomo di 43 anni residente nella zona, avrebbe aperto e gestito il punto scommesse privo di qualsiasi titolo autorizzativo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Calatabiano, scoperto un centro scommesse abusivo: intervento dei Carabinieri Notizie correlate Scoperto un centro di scommesse abusivo: scatta la chiusuraIl questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha adottato un provvedimento di cessazione immediata dell'attività di un esercizio di raccolta di... Blitz dei carabinieri di Villaricca, scoperto canile abusivo: il servizioBlitz dei carabinieri a Villaricca: canile abusivo sul solaio, sequestrati 26 barboncini toy ScreenshotUn canile abusivo ricavato sul solaio di un...