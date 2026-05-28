Partono gli abbonamenti per WhatsApp | il costo di WhatsApp Plus è di 2,49 euro al mese

WhatsApp Plus, una versione a pagamento di WhatsApp, costa 2,49 euro al mese. Meta ha avviato gli abbonamenti e offre questa nuova opzione ai propri utenti. La piattaforma permette di accedere a numerose funzioni aggiuntive rispetto alla versione gratuita. Gli utenti possono sottoscrivere l’abbonamento per usufruire di queste caratteristiche extra. Il servizio è disponibile da poco e si può attivare tramite l’app ufficiale.

Meta ha lanciato WhatsApp Plus, una versione a pagamento di WhatsApp che ha una lunga serie di funzioni in più. Da quello che sappiamo WhatsApp Plus permette di aumentare il numero di chat fissate in alto e di scegliere nuovi temi: costerà 2,49 euro al mese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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