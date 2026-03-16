Meno di 3 euro a consegna dimissioni obbligate dopo gli incidenti e monitoraggio via WhatsApp | lo sfruttamento casalingo dei rider al Sud

In Sicilia, i carabinieri hanno ispezionato una società di food delivery e hanno scoperto condizioni di lavoro dei rider considerate di

Giorgia canta 'La Cura Per Me' con una piccola fan. Il video dolcissimo Una società è stata passata al setaccio dai carabinieri ed è emerso anche che i responsabili avrebbero tentato di falsificare i registri e i bilanci Da Milano a Messina cambia la forma, ma non la sostanza. Dopo i controlli scattati in Lombardia, in Sicilia i carabinieri hanno ispezionato una società messinese operante nel settore del food delivery e sono emerse condizioni di lavoro dei rider che vengono definite di "caporalato". Adesso l'amministratore unico e tre collaboratori sono indagati per "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato". 🔗 Leggi su Today.it

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