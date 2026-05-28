Partinico le studentesse dell' istituto Dalla Chiesa pubblicano un volume sulle Madri Costituenti

Notizia in breve

Questa mattina è stato presentato un volume intitolato “Cittadinanza, Costituzione e parità di genere” presso l’Istituto Tecnico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico. Il libro è stato realizzato da studentesse dell’istituto e si focalizza sulle Madri Costituenti. La presentazione si è svolta alla presenza del dirigente scolastico.