Donne resistenti convegno e premiazione all' istituto Dalla Chiesa di Partinico

Presso l’I.T. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico si è svolta la V edizione del Concorso letterario dedicato alla docente Pierangela Misuraca, quest’anno incentrato sul tema “Donne Resistenti”. Una giornata intensa che ha unito riflessione storica, letteratura e attualità, coinvolgendo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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