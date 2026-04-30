Campionati di economia e finanza nuovo traguardo per gli studenti dell' istituto Dalla Chiesa di Partinico

Per il quarto anno consecutivo, gli studenti dell'istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico si sono qualificati ai Campionati di economia e finanza, una gara organizzata dal ministero dell'Istruzione e del Merito che premia le capacità nel settore economico e finanziario. La competizione vede coinvolti studenti provenienti da diverse scuole italiane e si svolge in diverse fasi di selezione. La partecipazione è rivolta a studenti di vari indirizzi scolastici.

Per il quarto anno consecutivo, l’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico si distingue ai Campionati di economia e finanza, la prestigiosa competizione promossa dal ministero dell'Istruzione e del Merito che valorizza le competenze degli studenti nel campo economico e finanziario. Anche.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Partinico, la Fashion Week dell'istituto Dalla Chiesa come esperienza pedagogica integrataLa Fashion Week degli Studenti promossa dall’Istituto Tecnico Carlo Alberto dalla Chiesa di Partinico, guidato dal dirigente scolastico Angelo Nasca,... I militari dell'Arma incontrano gli studenti dell'istituto "Carlo Alberto dalla Chiesa" di San Giovanni La PuntaNei giorni scorsi, i locali dell'istituto comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di San Giovanni La Punta hanno fatto da cornice a un significativo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: VIII Campionati Italiani di Economia e Finanza Elenco degli ammessi alla Finale Nazionale 2026; Campionati di Economia e Finanza: il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria vola alla finale nazionale; Campionati di economia e finanza, nuovo traguardo per gli studenti dell'istituto Dalla Chiesa di Partinico; Il successo dell’IIS M. Rapisardi ai campionati italiani di Economia e Finanza. Campionato Italiano di Economia e Finanza: studente del Fermi – Re Capriata vince il titolo regionaleUn traguardo straordinario premia il talento e l’impegno di uno studente del Fermi Re Capriata nel campo delle discipline economico-finanziarie. E’ così che inizia il comunicato diffuso dalla scuola ... quilicata.it Il successo dell’IIS M. Rapisardi ai campionati italiani di Economia e FinanzaL'ottimo piazzamento ottenuto dal Liceo Scienze Umane dell'ISS M. Rapisardi diretto dalla Dott.ssa Maria Grazia D'Amico. newsicilia.it Il punto sui campionati di Serie C e D Trivianum vola in Serie B Play off e play out nel vivo tra C e D Regular season ancora aperta per CF e DM Weekend con la Supercoppa del Sud Link news completa: https://tinyurl.com/2a8aa6x7 In foto: Trivia - facebook.com facebook