Cuore verde anima sportiva | al Parco Garbatella una giornata all' insegna dello sport

Il 16 maggio, presso il Parco Garbatella, si svolgerà la “Festa di sport e sostenibilità”, evento inserito nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS. La manifestazione inizierà alle ore 10:00 e durerà tutta la giornata, offrendo un programma dedicato alle attività sportive e alle tematiche ambientali. L’evento si svolgerà all’interno del parco, coinvolgendo diverse iniziative legate al rispetto dell’ambiente e alla promozione dello sport tra i partecipanti.

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