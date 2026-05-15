Cuore verde anima sportiva | al Parco Garbatella una giornata all' insegna dello sport
Il 16 maggio, presso il Parco Garbatella, si svolgerà la “Festa di sport e sostenibilità”, evento inserito nel calendario del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato da ASviS. La manifestazione inizierà alle ore 10:00 e durerà tutta la giornata, offrendo un programma dedicato alle attività sportive e alle tematiche ambientali. L’evento si svolgerà all’interno del parco, coinvolgendo diverse iniziative legate al rispetto dell’ambiente e alla promozione dello sport tra i partecipanti.
“Cuore verde, anima sportiva”. Questo è lo slogan della “Festa di sport e sostenibilità”, la kermesse che rientra tra gli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS che si terrà sabato 16 maggio dalle ore 10:00 presso il Parco Garbatella (via Rosa Raimondi Garibaldi). L’iniziativa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Pride and Prejudice by Jane Austen | Full Unabridged Audiobook (All Volumes)
Sullo stesso argomento
“Tutti in meta per Lorenzo”, al Pestello Verde una giornata di sport e solidarietàArezzo, 10 marzo 2026 – Una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e dello spirito di squadra quella vissuta sabato 7 marzo al campo del...
"Bottiglie incendiarie per danneggiare il parco": nuovo raid vandalico nell'area verde di GarbatellaIl caso dopo l'inaugurazione del viale per padre Guido Chiaravalli, i volontari: "Ennesimo attacco, ma non ci fermeremo" La mattina l’inaugurazione...