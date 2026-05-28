Parma Promenade è conto alla rovescia | lavori completi quasi all’80%
Parma Promenade, il primo Shopping Resort all'aperto dell'Emilia-Romagna, è quasi al 80% dei lavori completati. La realizzazione del progetto, sviluppato da una joint venture tra EurofundGroup e SIGNAL, procede a ritmo sostenuto. L’obiettivo è di creare un nuovo punto di riferimento per la provincia, con l’avvicinarsi della fase finale dei lavori. La data di apertura non è ancora stata annunciata.
Prosegue a ritmo serrato lariqualificazione di Parma Promenade, il primo Shopping Resort all'aperto dell'Emilia-Romagna, nato dalla joint venture tra EurofundGroup e SIGNAL e che mira a diventare il nuovo punto di riferimento della provincia.Lo stato di avanzamento complessivo del progetto ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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